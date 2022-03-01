موسكو تعلق على طرد واشنطن 12 دبلوماسيا روسيا

2022/03/01 | 02:22 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واعأعلن السفير الروسي لدى واشنطن أناتولي أنطونوف أن روسيا تعتبر طرد الولايات المتحدة 12 دبلوماسيا روسيا أعضاء في البعثة الروسية لدى الأمم المتحدة، خطوة عدائية ضد موسكو.وقال أنطونوف: "تسبب تصرفات الإدارة الأمريكية شعورا بخيبة أمل عميقة ورفض كامل، انتهكت حكومة الولايات المتحدة مرة أخرى التزاماتها بضمان ظروف عمل طبيعية للمكاتب التمثيلية للدول الأجنبية في المنظمة العالمية، وتلقى الدبلوماسيين الروس الضربة مرة أخرى.هذا هجوم عدائي ضد بلدنا".وتابع: "تصرفات واشنطن لا تهدف إلى تليين الوضع الدولي والحفاظ على المستوى اللازم للعلاقات الثنائية بين القوى العظمى التي تتحمل مسؤولية الأمن والسلم العالميين بشكل خاص".وأكد أنطونوف أن السفارة الروسية تعرب عن تضامنها مع زملائها ومستعدة لتقديم المساعدة.أعلنت واشنطن أنها طردت 12 دبلوماسيا روسيا أعضاء في البعثة الروسية لدى الأمم المتحدة لممارستهم "أنشطة لا تنسجم مع صفاتهم".

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