أمريكا تطلب من 12 دبلوماسيا روسيا مغادرة أراضيها: عملاء استخبارات

2022/03/01 | 02:47 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال السفير ريتشارد ميلز، نائب مندوب الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، الاثنين، إن بلاده طلبت من 12 دبلوماسيا روسيا في الأمم المتحدة مغادرة البلاد بسبب مشاركتهم في "أنشطة لا تتفق مع مسؤولياتهم والتزاماتهم كدبلوماسيين".

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