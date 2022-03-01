بلينكن يشيد بدعم هولندا لأوكرانيا

2022/03/01 | 03:09 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أشادت الولايات المتحدة، الاثنين، بقرار هولندا تقديم مساعدات عسكرية وإنسانية لأوكرانيا، وقال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، لنظيره الهولندي، ووبك هوكسترا، إن "تجاهل روسيا للقانون الدولي يجب أن يقابل بالوحدة عبر الأطلسي بهدف محاسبتها".

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