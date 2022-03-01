ارتفاع أسعار النفط.. رخاء اقتصادي أم أزمة عالمية؟

2022/03/01 | 03:40 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كيف سيؤثر ارتفاع أسعار النفط على الاقتصاد العراقي؟

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