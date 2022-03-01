2022/03/01 | 03:48 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي، الاثنين، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن لا يزال ملتزما بإبقاء القوات الأمريكية "خارج الصراع" في أوكرانيا، وذلك تعليقا على مطالبة الرئيس الأوكراني، فلودومير زيلينسكي بفرض منطقة حظر طيران في أوكرانيا.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (البيت الأبيض يرد على طلب زيلينسكي بفرض منطقة حظر طيران في أوكرانيا) نشر أولاً على موقع (CNN بالعربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (البيت الأبيض يرد على طلب زيلينسكي بفرض منطقة حظر طيران في أوكرانيا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (CNN بالعربية).