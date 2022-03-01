2022/03/01 | 03:54 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واعأكد مندوب الصين الدائم لدى الأمم المتحدة تشانغ جون بأن المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا، "الطريق النهائي" لتسوية الأزمة الراهنة.وقال خلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي: ان "الأهم الآن هو العودة إلى المفاوضات الدبلوماسية والتسوية السياسية، والسعي لخفض التصعيد".وأكد تشانغ جون تأييد الصين "للحوار المباشر والمفاوضات بين روسيا وأوكرانيا، وهي تعتبر الطريقة النهائية لحل هذه القضية".وأضاف أنه على المجتمع الدولي تهيئة ظروف مواتية للحوار والتسوية السياسية، وتجنب احتدام التوترات.وأكد أن "أي خطوات لهذا المجلس يجب أن تلعب دورا بناء وألا تؤدي إلى المزيد من التصعيد".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الصين: المفاوضات الطريق النهائي لتسوية الأزمة بين روسيا وأوكرانيا) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الصين: المفاوضات الطريق النهائي لتسوية الأزمة بين روسيا وأوكرانيا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).