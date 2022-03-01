عائلة المدون السعودي رائف بدوي تأمل إطلاق سراحه قريبا

2022/03/01 | 04:10 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أشارت عائلة المدون السعودي رائف بدوي المقيمة في كندا إلى أن موعد إطلاق سراحه ربما اقترب بعدما قضى 10 سنوات في السجن في المملكة لمطالبته بوضع حد للنفوذ الديني على الحياة العامة فيها.

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