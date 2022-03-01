2022/03/01 | 04:49 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن القوات الروسية شنت 56 هجوما صاروخيا وأطلقت 113 صاروخ كروز، في غضون 5 أيام منذ بدء هجومها على أوكرانيا.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الرئيس الأوكراني يتهم روسيا بـ"ارتكاب جرائم حرب") نشر أولاً على موقع (CNN بالعربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الرئيس الأوكراني يتهم روسيا بـ"ارتكاب جرائم حرب") من خلال مصدره الأصلي أي موقع (CNN بالعربية).