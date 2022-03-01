2022/03/01 | 05:12 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- "بوتين يبدو غير متزن"..مسؤولون أميركيون يشككون بقدرات الرئيس الروسي الذهنية

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مسؤولون أميركيون يشككون بقدرات بوتين الذهنية ) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مسؤولون أميركيون يشككون بقدرات بوتين الذهنية ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).