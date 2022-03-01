ديزني تعلق طرح أفلامها في دور السينما في روسيا

2022/03/01 | 05:43 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت شركة "ديزني"، الاثنين، تعليق طرح أفلامها في دور السينما في روسيا بسبب غزوها جارتها أوكرانيا، ليحذو بذلك عملاق الترفيه الأميركي حذو العديد من الشركات التي اختارت الانسحاب من هذا البلد، سواء مؤقتا أو دائما.

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