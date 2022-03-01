2022/03/01 | 05:57 - المصدر: الصباح

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: بتول الحسني

رهنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعيَّة إطلاق الزيادة برواتب الإعانة والمعاقين بإقرار موازنة العام الحالي، معلنة تسجيل مليون طلب للشمول برواتب الإعانة خلال المدة الماضية.



وقالت وكيلة الوزارة عبير الجلبي لـ"الصباح": إنَّ "الوزارة بصدد زيادة رواتب الرعاية الاجتماعية، ليصبح 420 ألف دينار شهرياً، بينما سيزيد راتب المعاقين من 170 إلى 250 ألف دينار عند إقرار موازنة العام المقبل، شريطة تخصيص مبلغ ستة ترليونات دينار ضمنها".

وكشفت عن "وجود أكثر من مليون طلب للشمول بالإعانة الاجتماعية والتي سجلت بقاعدة بيانات الوزارة خلال المدة الماضية"، مؤكدة أنه "سيتم إطلاق الشمول لجميع الفئات المستحقة، حال إقرار الموازنة وورود التخصيصات المالية الكافية".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العمل: زيادة رواتب الإعانة مرهونة بالموازنة) نشر أولاً على موقع (الصباح) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العمل: زيادة رواتب الإعانة مرهونة بالموازنة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصباح).