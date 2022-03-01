اليوم.. الملايين يُحيون مراسيم ذكرى المبعث النبوي في النجف

2022/03/01 | 05:57 - المصدر: الصباح

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النجف: حسين الكعبي

يُحيي ملايين المسلمين في العراق والعالم الإسلامي، اليوم الثلاثاء، مراسيم زيارة المبعث النبوي الشريف في مدينة النجف الأشرف التي توافق الـ 27 من شهر رجب، بالتزامن مع خطة أمنية وخدمية أطلقتها حكومة النجف المحلية التي أعلنت أيضاً اليوم الثلاثاء عطلة رسمية فيها.

واعتاد المسلمون من المحافظات والدول الإسلامية إحياء هذه المناسبة عند مرقد الإمام علي بن أبي طالب (ع)، من خلال زيارة مليونية حاشدة.

وقال عضو مجلس أمانة العتبة العلوية المقدسة حسن الجباري لـ"الصباح": إنَّ "جميع أقسام العتبة وملاكاتها شاركت في الخطة الخدمية، وفي مقدمتها مضيف العتبة الذي أعد نحو 25 إلى 30 ألف وجبة طعام لتوزيعها بين الزائرين في يوم الزيارة".

وأضاف أنَّ "هناك مفرزتين طبيتين تعملان بشكل دائم لتقديم الخدمات الصحية للزوار، إضافة إلى المفارز المتنقلة التي تضم ملاكات طبية وصحية متخصصة فضلاً عن متطوعين من كليات الطب والصيدلة والعلوم في جامعة الكوفة، وبالتنسيق مع دائرة صحة المحافظة".

من جانبها أعلنت حكومة النجف المحلية اليوم الثلاثاء، عطلة محلية رسمية، لإتاحة الفرصة لأهالي المحافظة لتقديم الخدمات لجموع الزائرين الغفيرة، إضافة إلى إتاحة الفرصة للوافدين لأداء مراسيم الزيارة بسهولة وانسيابية.

بدوره قال المتحدث باسم شرطة النجف العقيد مقداد الموسوي لـ"الصباح": إنَّ "الخطة الأمنية تضمنت انتشاراً مكثفاً للعناصر الأمنية قرب المزارات الدينية المقدسة بمدينتي النجف والكوفة، كما تم تأمين مقبرة وادي السلام وجميع الطرق الخارجية والداخلية المتجهة إلى المدينة المقدسة حيث مرقد الإمام علي بن أبي طالب (ع)"

وأضاف أنَّ "الخطة تضمنت أيضاً توفير الحماية الأمنية للزائرين، والانتشار على الحدود الإدارية للنجف مع بقية المحافظات المجاورة، علاوة على تأمين القرى والأرياف في عموم أقضية المحافظة ونواحيها

كافة".

تحرير: مصطفى مجيد

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