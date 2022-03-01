2022/03/01 | 06:21 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن فيليبو غراندي، المفوض السامي لشؤون اللاجئين في الأمم المتحدة، أن هناك 520 ألف لاجئ من أوكرانيا فروا إلى الدول المجاورة، وذكر أن هذا العدد يرتفع "ساعة بعد ساعة".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الأمم المتحدة: نصف مليون أوكراني فروا إلى الدول المجاورة) نشر أولاً على موقع (CNN بالعربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الأمم المتحدة: نصف مليون أوكراني فروا إلى الدول المجاورة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (CNN بالعربية).