2022/03/01 | 06:45 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سفير أوكرانيا لدى الأمم المتحدة يقرأ "محادثة" من هاتف جندي روسي مقتول

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