البيت الأبيض يراقب قافلة عسكرية روسية ضخمة وصلت ضواحي كييف

2022/03/01 | 06:51 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يراقب البيت الأبيض عن كثب قافلة عسكرية روسية يبلغ طولها أكثر من 40 ميلاً وصلت إلى ضواحي العاصمة الأوكرانية كييف، بحسب ما أظهرت صور من الأقمار الصناعية، نشرتها شركة "ماكسار".

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