روسيا تغلق بورصتها.. وعلامات على

2022/03/01 | 07:16 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اغلق البنك المركزي الروسي بورصة البلاد لهذا الاسبوع مع انخفاض الروبل وسط تصاعد العقوبات التى فرضتها الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي بسبب غزو أوكرانيا.

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