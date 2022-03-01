ديزني تعلّق طرح أفلامها في دور السينما في روسيا

2022/03/01 | 08:02 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واع

أعلنت شركة "ديزني" أنّها علّقت طرح أفلامها في دور السينما في روسيا بسبب حربها مع أوكرانيا، ليحذو بذلك عملاق الترفيه الأميركي حذو العديد من الشركات التي اختارت الانسحاب من هذا البلد، سواء مؤقتاً أو دائماً.

وقالت ديزني في بيان إنّه: "بالنظر إلى الغزو غير المبرّر لأوكرانيا وللأزمة الإنسانية المأساوية، فإنّنا نعلّق طرح أفلام في صالات السينما في روسيا، بما في ذلك الفيلم المقبل (لبيسكار ريد آليرت)".

وأضافت: "سنتّخذ قرارات تجارية مستقبلية تبعاً لتطوّر الوضع".

ولفتت الشركة إلى أنّها تعمل في الوقت الراهن مع منظمات غير حكومية لتقديم مساعدات طارئة وأشكال أخرى من المساعدات الإنسانية للاجئين.

ونأت شركات متعددة الجنسيات عديدة بنفسها عن روسيا منذ أعلن الرئيس فلاديمير بوتين بدء قواته هجوماً عسكرياً واسع النطاق على أوكرانيا.

المصدر: وكالة الانباء الفرنسية

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