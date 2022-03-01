اليابان تفرض عقوبات على بوتين ولافروف وشويغو

2022/03/01 | 08:05 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أصدرت وزارة الخارجية اليابانية، تفاصيل العقوبات التي فرضتها الحكومة على روسيا على خلفية الوضع في أوكرانيا.وشملت العقوبات الشخصية ستة ممثلين للقيادة الروسية، من ضمنهم الرئيس فلاديمير بوتين، ووزير الخارجية سيرغي لافروف ووزير الدفاع سيرغي شويغو.بالإضافة إلى ذلك، تشمل هذه العقوبات الشخصية، نائب رئيس مجلس الأمن دميتري مدفيديف، ورئيس الأركان العامة للقوات المسلحة فاليري غيراسيموف وأمين مجلس […]

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