2022/03/01 | 08:13 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت الدكتورة داريا ليبيديفا، أخصائية علم النوم، أن الإنسان يمكنه التعود على الاستيقاظ من دون استخدام المنبه، إذا تقيد بنظام صارم.وتشير الأخصائية في حديث لوكالة نوفوستي الروسية للأنباء، إلى أن أفضل طريقة للاستيقاظ من دون استخدام المنبه هي الالتزام بنظام يومي يساعد على ضبط الساعة البيولوجية للجسم والاستيقاظ يوميا في الوقت المطلوب.وتقول، “حاولوا […]

ظهرت المقالة طبيبة روسية توضح كيف يمكن الاستيقاظ من دون منبه أولاً على ايرث نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (طبيبة روسية توضح كيف يمكن الاستيقاظ من دون منبه) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (طبيبة روسية توضح كيف يمكن الاستيقاظ من دون منبه) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايرث نيوز).