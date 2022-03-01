كندا تعتزم إمداد أوكرانيا بأسلحة مضادة للدبابات وتحظر واردات النفط الروسي

2022/03/01 | 08:21 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اكد رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو إن كندا ستزود أوكرانيا بأسلحة مضادة للدبابات وذخيرة مطورة لدعم مقاومتها “للغزو الروسي“، وإنها ستحظر واردات النفط الخام من روسيا.وقال ترودو لصحفيين في أوتاوا “ستواصل كندا تقديم الدعم للدفاع الأوكراني البطولي ضد الجيش الروسي… نعلن عزمنا حظر جميع واردات النفط الخام من روسيا، وهو قطاع يفيد الرئيس بوتين وأعضاء حكمه […]

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