نداء عاجل من رؤساء 8 دول في الاتحاد الأوروبي حول عضوية أوكرانيا

2022/03/01 | 08:24 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدر رؤساء 8 دول أوروبية رسالة مفتوحة حثوا فيها الاتحاد الأوروبي على منح أوكرانيا عضويته على الفور وبدء المفاوضات من أجل قبولها بشكل رسمي في المنظومة الأوروبية، الإثنين

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