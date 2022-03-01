الحيدري: بارزاني مستعد للتضحية بأي منصب مقابل رئاسة الجمهورية

2022/03/01 | 08:36 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد… أوضح عضو ائتلاف دولة القانون، كاظم الحيدري، ان منصب محافظ كركوك سيدخل ضمن المعادلات السياسية بين الاتحاد الوطني والحزب الديمقراطي، لافتا الى ان حزب بارزاني مستعد للتضحية بأي منصب من اجل الحصول على الرئاسة، وبخلافه ستكون المساومة على منصب محافظ كركوك.وقال الحيدري لـ /المعلومة/، ان “منصب محافظ كركوك يفترض حسمه قانونيا من […]

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