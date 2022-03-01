أحمد الرمح تعقيبا على ( نحو إسلام بلا معجزات) - حمزة رستناوي

2022/03/01 | 08:40 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#حمزة_رستناوي أالشكر للصديق والمفكر حمزة رستناوي على إضاءته في هذه الدراسة ( نحو إسلام بلا معجزات ) هذه الاضاءة التي تحرّشت بالعقل تحرشا علميا وقدّمت الايمان من خلال مفهوم عقلاني.



أنا سعيد لكونه قد أرسل لي نسخة كاملة من الدراسة قبل موعد الندوة.



في الحقيقة إنّ لي أكثر من تساؤل وإضافة.



عندما نتكلم عقلانيا وبأدلّة ما هو موجود بالتراث على انتهاء المعجزة بمجيء الرسالة المحمدية، إنّ أبسط مثال هو رحلة الهجرة من مكة ا ......





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