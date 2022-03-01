روسيا تندد بقرارات “الفيفا” و”اليويفا” التمييزية

2022/03/01 | 08:44 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز / انتقدت روسيا قرارات الاتحادين الدولي “فيفا” والأوروبي “يويفا” لكرة القدم باستبعادها من كأس العالم وتعليق مشاركة منتخباتها وأنديتها في المسابقات الدولية، واصفة إياها بـ”التمييزية”.وقال الاتحاد الروسي لكرة القدم في بيان، إن القرارات “ذات طابع تمييزي واضح، وتضر بعدد كبير من الرياضيين والمدربين وموظفي الأندية والمنتخبات الوطنية، والأهم من ذلك، بالملايين من […]

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