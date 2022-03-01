سياسيون يقفون ضد إجراءات الكاظمي ويصفون حقبته بالاسوأ في تاريخ العراق

2022/03/01 | 08:45 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد… انتقدت اطراف سياسية إجراءات حكومة الكاظمي في مختلف المجالات، واصفة حكومته بأنها أسوأ حكومة في تاريخ العراق، معلنة في وقوفها ضد الإجراءات الحكومية التي من شأنها اضعاف كلمة القضاء.وقال النائب عن ائتلاف دولة القانون محمد القدري لـ /المعلومة/، ان “قيام جهة حكومية بتهديد القضاء وتطويق احدى محاكمه يؤكد وجود مخطط لاستهداف القضاء […]

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