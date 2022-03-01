2022/03/01 | 08:49 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قناة "ناس" على تلكرام..آخر تحديثاتنا أولاً بأول

خلية الإعلام الأمني==============عمليات متواصلة تقوم بها قواتنا المسلحة لملاحقة بقايا عناصر العصابات الإرهابية ، مسنودة بالجهد الاستخباري، وبناءً على المعلومات الاستخبارية الواردة من جهاز المخابرات الوطني العراقي وبالتنسيق مع خلية الاستهداف التابعة لقيادة العمليات المشتركة، نفذت القوة الجوية بواسطة طائرات F_16 العراقية ضربة جوية استهدفت مفرزة تابعة لعصابات داعش الإرهابي في محافظة الانبار في منطقـة شـعيب الضايع ضمن قاطع قيـادة عمليات الجزيرة أدت الى مقتل احد عناصر عصابات داعش الإرهابيةالى ذلك نفذت طائرات F_16 العراقية ضربتين جويتين أسفرتا عن قتل عنصرين من عصابات داعش الارهابية في المكان ذاته.حيث بلغ عدد القتلى 3 عناصر من العصابات الإرهابية.وتأتي هذه العمليات الاستباقية للقضاء على العناصر الإرهابية وعدم اعطاء فرصة لها لإيجاد ملاذات آمنة.سلمت أيديكم يا صقور الجو وسدد الله رميتكم============1 اذار 2022

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (طائرات F16 العراقية تغير على مفرزة لـ’داعش’ في الأنبار) نشر أولاً على موقع (وكالة ناس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (طائرات F16 العراقية تغير على مفرزة لـ’داعش’ في الأنبار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة ناس).