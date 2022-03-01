الحالات المشابهة تتزايد.. تفاصيل العثور على رضيعة ملقاة في بئر بحمص

2022/03/01 | 08:49 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عثر سكان في حي البياضة بمدينة حمص في سوريا، الاثنين، على طفلة رضيعة، "بعد سماع صراخها داخل بئر مهجور"، وفقا للمرصد السوري لحقوق الإنسان.

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