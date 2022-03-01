بسبب استبعاد المنتخبات والأندية الروسية.. أبوتريكة يثير الجدل بعد اتهامه فيفا بـ

2022/03/01 | 08:55 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجه اللاعب المصري السابق والمحلل الكروي، محمد أبوتريكة، انتقادا للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) على خلفية منع الأندية والمنتخبات الروسية من المشاركة في بطولاته، متهما المنظمة الكروية الدولية بـ"الكيل بمكيالين" ما أثار موجة الجدل على تويتر

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