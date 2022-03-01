خبير قانوني يوضح بشأن سحب مرسوم رئيس الجمهورية حول العفو الخاص

2022/03/01 | 08:56 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد… أوضح الخبير القانوني علي التميمي، بشأن سحب رئيس الجمهورية برهم صالح لمرسومه حول العفو الخاص الصادر على اشخاص بقضايا تتعلق بالمخدرات.وقال التميمي لـ /المعلومة/، ان “رئيس الجمهورية يتمتع بالصلاحية الكاملة في اصدار واتخاذ القرارات بموجب قرار المحكمة الاتحادية، حيث لن يكون منقوص الصلاحيات مثل حكومة تصريف الاعمال”.وأضاف ان “هناك فرقاً بين […]

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