الاتحاد الدولي للتايكوندو يجرد بوتن من الحزام الأسود

2022/03/01 | 09:04 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة – واع

بعد إيقاف رئاسته الشرفية للاتحاد الدولي للجودو، أعلن الاتحاد الدولي للتايكوندو تجريد الرئيس الروسي فلاديمير بوتن من الحزام الأسود "الشرفي" في اللعبة، كنوع من الاحتجاج على العمليات العسكرية التي تقوم بها بلاده في أوكرانيا.

واستشهد الاتحاد الدولي للتايكواندو بشعار اللعبة "السلام أغلى من الانتصار"، ودان التدخل العسكري الروسي في اوكرانيا قائلا: "الهجمات الهمجية على أرواح الأبرياء خالفت قيم الرياضة المرتبطة بالاحترام والتسامح".

وأضاف الاتحاد الدولي في بيان: "بخصوص هذا الأمر، قرر الاتحاد الدولي للتايكوندو سحب الحزام الأسود الشرفي المقدم إلى السيد فلاديمر بوتن في نوفمبر 2013".

وبين الاتحاد أنه سيسير على خطى اللجنة الاولمبية الدولية ي منع رفع العلم الروسي أو عزف النشيد الوطني في المسابقات.

وكان الاتحاد الدولي للجودو أعلن إيقاف رئيسه الشرفي بوتن، الأحد، "في ظل استمرار الصراع العسكري في أوكرانيا".

وأعلنت جهات رياضية عديدة منها الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا والاتحاد الأوروبي للعبة (يويفا) إيقاف المنتخبات والأندية الروسية من المشاركة في المسابقات المختلفة.

المصدر: رويترز

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