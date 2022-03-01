راضي: بعض الاطراف استغلت التنافس الانتخابي لمحاولة اشعال فتنة في “العمارة”

2022/03/01 | 09:04 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد… رفض النائب الأسبق رسول راضي، محاولات اثارة الاقتتال بين الاطراف الشيعية، لافتا الى ان ماحدث في ميسان قبل ايام ماهو الا محاولة لاثارة فتنة من خلال استغلال التنافس الانتخابي داخل المحافظة.وقال راضي لـ /المعلومة/، ان “ماحدث في مدينة العمارة قبل ايام ماهو الا محاولة لافتعال فتنة بين طرفين شيعيين، وفي الاصل ان […]

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