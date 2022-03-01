2022/03/01 | 09:06 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الطيران العراقي يقتل 3 عناصر من بقايا داعش في الأنبار.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الطيران العراقي يقتل ثلاث عناصر من داعش في الأنبار) نشر أولاً على موقع (وكالة النبأ) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الطيران العراقي يقتل ثلاث عناصر من داعش في الأنبار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة النبأ).