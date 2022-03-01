8 آذار بؤرة مضيئة لنضال البشرية من اجل المساواة والكرامة الانسانية ! - الحزب الشيوعي العمالي اليساري العراقي

2022/03/01 | 09:10 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#الحزب_الشيوعي_العمالي_اليساري_العراقي بمناسبة يوم المراة العالمييحل يوم المرأة العالمي في 8 آذار على البشرية هذا العام ووضع المرأة والفتيات والطفلات على صعيد العالمي في تدهور ومنحدر خطير.



ان اكبر خطر تواجهه البشرية اليوم هو العبودية الجنسية التي يعيد انتاجها النظام الرأسمالي القائم على الاستغلال؛ بكل اشكاله والوانه السياسية دينية طائفية كانت ام قومية عشائرية.



يعيش اليوم قرابة 4 مليارات امرأة وفتاة وطفلة بخوف وقلق دائم نتيجة هشاشة ......





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