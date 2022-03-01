2022/03/01 | 09:11 - المصدر: وكالة المعلومة
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- المعلومة/الانبار..
اعلن قائد عمليات الانبار الفريق الركن نومان الزوبعي ،الثلاثاء، عن مقتل ثلاثة عناصر بتنظيم “داعش” الاجرامي بقصف جوي استهدف موقع ارتكاز للتنظيم في المناطق الغربية .
وقال الزوبعي في تصريح لوكالة/ المعلومة/ ان ” 3 من عناصر التنظيم الاجرامي قتلوا بقصف جوي استهدف موقع ارتكاز للتنظيم الاجرامي في منطقة الحسينيات بقضاء هيت غربي الانبار […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مقتل 3 “دواعش” بقصف جوي غربي الانبار) نشر أولاً على موقع (وكالة المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
اعلن قائد عمليات الانبار الفريق الركن نومان الزوبعي ،الثلاثاء، عن مقتل ثلاثة عناصر بتنظيم “داعش” الاجرامي بقصف جوي استهدف موقع ارتكاز للتنظيم في المناطق الغربية .
وقال الزوبعي في تصريح لوكالة/ المعلومة/ ان ” 3 من عناصر التنظيم الاجرامي قتلوا بقصف جوي استهدف موقع ارتكاز للتنظيم الاجرامي في منطقة الحسينيات بقضاء هيت غربي الانبار […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مقتل 3 “دواعش” بقصف جوي غربي الانبار) نشر أولاً على موقع (وكالة المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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