مقتل 3 “دواعش” بقصف جوي غربي الانبار

2022/03/01 | 09:11 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/الانبار..اعلن قائد عمليات الانبار الفريق الركن نومان الزوبعي ،الثلاثاء، عن مقتل ثلاثة عناصر بتنظيم “داعش” الاجرامي بقصف جوي استهدف موقع ارتكاز للتنظيم في المناطق الغربية .وقال الزوبعي في تصريح لوكالة/ المعلومة/ ان ” 3 من عناصر التنظيم الاجرامي قتلوا بقصف جوي استهدف موقع ارتكاز للتنظيم الاجرامي في منطقة الحسينيات بقضاء هيت غربي الانبار […]

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