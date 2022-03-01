البياتي: تركيا تستثمر حلفائها في العراق لخدمة مصالحها الاقتصادية

2022/03/01 | 09:15 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد… رأى المحلل السياسي، كامل البياتي، ان تركيا تسعى من خلال علاقتها بالمحور السني الى السيطرة على مشاريع الاعمار التي يتم العمل عليها في المحافظات التي ستكون بيد المحور المؤيد لانقرة.وقال البياتي لـ /المعلومة/، ان “قيام تركيا بدعم بعض الأطراف والوقوف الى جانبهم يهدف الى الحصول على مكاسب مادية ومشاريع استثمارية وعمرانية داخل […]

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