مجلس الأمن يرحب بالتعاون العراقي-الكويتي في ملف البحث عن المفقودين

2022/03/01 | 09:17 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ رحب مجلس الأمن الدولي، بالتعاون الجاري بين العراق والكويت في البحث عن المفقودين الكويتيين ورعايا الدول الثالثة.وبحسب بيان للمجلس “رحب أعضاء المجلس باختتام الكويت لعملية تحديد هوية الرفات البشرية التي تم انتشالها من السماوة وهي مدينة عراقية تقع جنوبي العراق على ضفاف نهر الفرات، ونقلها إلى الكويت في عامي 2019 و2020″، مؤكداً […]

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