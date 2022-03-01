كاليفورنيا.. أميركي يقتل أربعة أشخاص بينهم أطفاله في كنيسة وينتحر

2022/03/01 | 09:19 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت الشرطة في ولاية كاليفورنيا الأميركية، الاثنين، أن رجلا أطلق النار داخل كنيسة في مدينة ساكرامنتو، فقتل أربعة أشخاص، بينهم أطفاله الثلاثة، ثم انتحر.

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