محافظ ذي قار ينهي تكليف معاونيه للشؤون الفنية

2022/03/01 | 09:23 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ذي قار..اصدر محافظ ذي قار، محمد هادي الغزي ،الثلاثاء، امراً ادارياً يقضي بإنهاء تكليف معاونيه للشؤون الفنية ،والخدمات، والمتابعة .وجاء في وثيقة صادرة من مكتب المحافظ اطلعت عليها وكالة /المعلومة/، انه “تقرر انهاء تكليف المهندس علي جليل كاظم من مهام معاون المحافظ لشؤون المتابعة ، وتكليف السيد عباس جابر مكطوف الخزاعي ،بدلاً عنه”.[…]

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