دعوة للحكومة بشأن المخدرات.. الفتح يعلق على مرسوم الغاء العفو عن نجل محافظ النجف- عاجل

2022/03/01 | 09:23 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

علق عضو تحالف الفتح مختار الموسوي، الاثنين، بشأن إلغاء رئس الجمهورية برهم صالح لمرسوم العفو الخاص عن نجل محافظ النجف لؤي الياسري.

وقال الموسوي في تصريح لـ(بغداد اليوم)، إنه "كان من المفترض على رئيس الجمهورية برهم صالح دراسة الأمر قبل اصدار مرسوما بالعفو عن متهم بقضية المخدرات وان لا يجامل اي شخص مهما كان منصبه لان قضية المخدرات من اخطر القضايا التي باتت تهدد المجتمع وهذا ما يجب ان يدركه جميع المسؤولين في الدولة".

وأضاف، أنه "يتوجب على الحكومة العراقية ان تتعامل مع ملف المخدرات بحزم ومحاسبة المتورطين لان من يسلك هذا الطريق يساهم بتدمير المجتمع وانتشار الجرائم".

وتابع، أنه "بعد إلغاء مرسوم العفو يتوجب اعادة المتهم إلى السجن في حال تم إطلاق سراحه او التحفظ عليه اذا لم يتم اخراجه من السجن".

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