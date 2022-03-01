وزير الصناعة البحريني لـCNN: تنويع الاقتصاد ليس جديدا علينا

2022/03/01 | 09:26 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تكشف مملكة البحرين عن خطة إنعاش اقتصادية جديدة وجريئة.إذ تهدف رؤية 2030، الموجهة نحو تنويع الاقتصاد، إلى الاستثمار في قطاعات مثل السياحة وخدمات الأعمال والصناعة والخدمات اللوجستية لتعزيز النمو.

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