اليوم.. انطلاق الجولة الـ24 من دوري الكرة الممتاز

2022/03/01 | 09:28 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ تنطلقُ، اليوم الثلاثاء، منافسات الجولة الـ24 من مسابقةِ دوري الكرة الممتاز بإقامة أربع مبارياتٍ في ملاعب العاصمةِ بغداد والمحافظات.ويفتتح فريق الكهرباء الجولةَ باستضافته فريق الطلبة بملعبِ التاجي في المباراةِ التي تقام في الساعة (1:30) ظهراً.ويواجه فريقُ النفط في ملعبه فريق أمانة بغداد في تمامِ الساعة (2:30).ويحلُ فريق سامراء ضيفاً على […]

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انطلاق الجولة الـ24 من دوري الكرة الممتاز أولاً على ايرث نيوز.

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