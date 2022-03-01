إعادة انتشار مفارز الجيش عند بوابات محطات الوقود في كركوك

2022/03/01 | 09:36 - المصدر: السومرية نيوز

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أعلنت قيادة المقر المتقدم في كركوك، اليوم الثلاثاء، إعادة انتشار مفارز الجيش عند بوابات محطات الوقود في محافظة كركوك.

وذكرت القيادة، في بيان ورد لـ السومرية نيوز، "قائد المقر المتقدم الفريق الركن علي الفريجي على ضوء ما شاهدناه من معاناة في محطات الوقود وطوابير طويلة من المنتظرين في هذه الطوابير، وجدنا ان علينا الوقوف مع المواطن في سبيل ايجاد حل لهذه الازمة، لذا اوعزنا الئ قواتنا لتسهيل وحل هذه المشكلة".

وتابع: "نحن مع شعبنا حتئ لو كان ذلك خارج واجباتنا".

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