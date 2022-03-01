مقتل ثلاثة عناصر من داعش بضربات جوية في الانبار

2022/03/01 | 09:36 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت خلية الإعلام الأمني، الثلاثاء، مقتل ثلاث عناصر من عصابات داعش بضربات جوية في محافظة الانبار.

وذكرت الخلية في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "القوة الجوية نفذت بواسطة طائرات F_16 العراقية ضربة جوية استهدفت مفرزة تابعة لعصابات داعش الإرهابي في محافظة الانبار في منطقـة شـعيب الضايع ضمن قاطع قيـادة عمليات الجزيرة أدت الى مقتل احد عناصر عصابات داعش الإرهابية".

وتابعت، ان "طائرات F_16 العراقية نفذت ايضا ضربتين جويتين أسفرتا عن قتل عنصرين من عصابات داعش الارهابية في المكان ذاته، حيث بلغ عدد القتلى 3 عناصر من العصابات الإرهابية".واوضحت الخلية، ان "هذه العمليات الاستباقية تاتي للقضاء على العناصر الإرهابية وعدم اعطاء فرصة لها لإيجاد ملاذات آمنة".

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