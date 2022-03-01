دراسة تكشف عن الوتيرة التطورية الغريبة لطفرات SARS-CoV-2

2022/03/01 | 09:36 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد ..تميّز الجدول الزمني لوباء “كوفيد-19” بسلسلة من الموجات الكارثية: انتشار ذروات متصاعدة للعدوى في جميع أنحاء العالم، غالبا ما تتصدره متحوّرات مطورة حديثا، مثل دلتا وأوميكرون.وهذه هي الطريقة التي يمكن أن يحدث بها التطور الفيروسي بالطبع.لكن SARS-CoV-2 يعد فيروسا ناجحا وخطيرا بشكل غير عادي.ويوضح سيباستيان دوشين، باحث الأمراض […]

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