برنت يصل 100 دولارا للبرميل الواحد

2022/03/01 | 09:37 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وستجتمع منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ومنتجون آخرون من بينهم روسيا .

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