العراق يعلن اعداد مواطنيه العالقين في أوكرانيا

2022/03/01 | 09:38 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أعلنت وزارة الهجرة والمهجرين، الثلاثاء، عن اعداد العراقيين العالقين داخل الاراضي الاوكرانية، مؤكدة أنه يجري التواصل معهم بالتنسيق مع وزارة الخارجية.وقــال المتحـدث بـاسـم الـــوزارة عـلـي عباس جهاكـيـر في تصريح أوردته صحيفة “الصباح” الرسمية واطلعت عليه /المعلومة/، إن “الوزارة تعمل بالتنسيق مع وزارة الخارجية لتسوية أوضاع الجالية الـعـراقـيـة المـتـواجـدة عـلـى الأراضي الأوكرانية”.وأضاف جهاكير، […]

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