مجلس النواب يدعو لتفعيل قانون المُعلمين

2022/03/01 | 09:41 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد… هنأ النائب الأول لرئيس مجلس النواب حاكم الزاملي الاسرة التربوية والتعليمية ونقابة المُعلمين العراقية ، بمناسبة عيد المعلم، فيما دعا الى ضرورة تفعيل قانون المعلمين.وقال الزاملي في بيان اطلعت عليه /المعلومة/، “يسعدنــا ان نتقدم في ذكرى عيد المعلم ويومه المبارك بأسمى آيات التهاني والثناء لجهودكم الوطنية وتفانيكم في مهنتكم المقدسة مهنة الأنبياء والمصلحين” […]

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