مصرع عنصر بالبيشمركة واصابة أربعة آخرين بحادث غير قتالي

2022/03/01 | 09:43 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..اعلنت وزارة البيشمركة، الثلاثاء، عن مصرع عنصر بقواتها واصابة اربعة آخرين بجروح اثناء عودتهم من الدوام، مبينة أن الضحايا ينتمون للفوج الثالث اللواء التاسع عشر في كرمسير.وجاء في بيان صادر عن اعلام الوزارة اطلعت عليه /المعلومة/، ان “الحادث حصل في حدود منطقة كرمسير واسفر عن مصرع “نائب الضابط علي عبدالله احمد”، واصابة 4 […]

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