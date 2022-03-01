الدوحة حاسمة ملف الحظر

2022/03/01 | 09:44 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم: إياد الصالحي

بإقرار مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم

(الفيفا) أجندة الكونغرس 72 في قطر 31 آذار

2022، تتجه انظار ملايين العراقيين صوب

العاصمة الدوحة، آملة حسم ملف الحظر

الدولي بشكل نهائي عقب صبر ط

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