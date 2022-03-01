الحل العسكري خيارا أخيرا

2022/03/01 | 09:44 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم: د.جاسم الصفار

في الخامسة من صباح يوم 24 فبراير، بدأت

عملية عسكرية خاصة على أراضي أوكرانيا،

واختُصرت مهامها على نزع سلاح أوكرانيا

واجتثاث النازية فيها.



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الأسباب التي دعت اليها بالتفصي

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